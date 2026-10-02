Allegri riuscirà a risollevare il Napoli? La risposta di Bordin

Ultime notizie SSC Napoli - Roberto Bordin, ex centrocampista del Napoli e oggi allenatore, ha rilasciato un’intervista a Il Roma.

«Il Napoli dispone di una rosa di buon livello e il compito dell'allenatore è cercare di valorizzare al massimo i giocatori che ha a disposizione. Quando però i risultati non arrivano, è inevitabile che comincino a emergere anche malumori e tensioni all'interno dell'ambiente».

Cosa bisogna migliorare?

«Il Napoli può certamente migliorare nella qualità e nella continuità della proposta di gioco, ma in questo momento il tema principale sembra essere soprattutto quello dei risultati. Anche dalle parole di Allegri emerge la necessità di sistemare qualche equilibrio interno e di ritrovare compattezza nel gruppo».

Allegri riuscirà a risollevare il Napoli? L'obiettivo è vederlo autoritario in campo.

«Per riuscirci sarà fondamentale anche rafforzare il gruppo, mantenere unito lo spogliatoio e trovare una maggiore sintonia tra i singoli. I risultati, in questo senso, restano il miglior modo per riportare serenità e fiducia attorno al Napoli».

Cosa si aspetta, invece, dalla squadra?