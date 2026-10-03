Radio Marte, Cannavo: "Ora facciamo giocare Lucca titolare! Vi spiego perché"

"Lucca deve giocare titolare". Lo dice senza mezzi termini il giornalista Fabio Cannavo, che ieri in onda su Radio Marte ha spiegato perché - secondo lui - l'attaccante del Napoli meriterebbe di partire titolare sabato prossimo contro il Frosinone.

"Vi voglio provocare. Oggi abbiamo un Hojlund che in Nazionale fa cose straordinarie: due gol in tre partite. Ma ha la fatica di aver giocato quattro partite ad alto livello, cosa che Lucca non ha. Allora io dico, se questo ragazzo lo vogliamo valorizzare, ha bisogno non soltanto di entrare negli ultimi 10 minuti sperando che segni e torni ad essere quello di Udine. Visto che abbiamo la possibilità, dato che Hojlund sarà stanco e che il Napoli sfiderà il Frosinone, un avversario sulla carta nettamente inferiore, per me Lorenzo Lucca deve partire titolare. Vi spiego perché: se oggi vogliamo valutare Lucca, dobbiamo anche dargli la possibilità di sentirsi importante. Il Napoli ha bisogno di un'alternativa ad Hojlund che stia mentalmente bene, che si senta protagonista"