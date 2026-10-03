"Come il primo Kvaratskhelia": Gazzetta applaude Vergara dopo Francia-Italia, il paragone è clamoroso

Ultime notizie Napoli - Quella di ieri è stata una serata magica per Antonio Vergara: il centrocampista della SSC Napoli ha fatto il suo debutto con la maglia della Nazionale italiana, facendo l'esordio con l'Italia dei grandi del commissario tecnico Roberto Mancini nella partita Francia-Italia 1-1 di Nations League.

Vergara-Italia, il paragone de La Gazzetta dello Sport

La sua prestazione, applaudita dai tifosi della Nazionale e promossa a pieni voti da tutti i quotidiani, è stata decisamente positiva, tanto che l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha azzardato un paragone decisamente importante. Secondo i colleghi della rosea, il Vergara di ieri avrebbe ricordato il primo Kvaratskhelia:

"Vergara gioca come sa, palla lunga e rincorsa, un po' naif come il primo Kvara, e fa benissimo. Proprio su una sua fuga, chiusa a fondo campo, gli azzurri vanno a pressare e costringono la Francia a perdere palla: arriva Bastoni da lontano e s'invola verso il gol".