Buongiorno, il ritorno si avvicina ma non sarà immediato: il Napoli ha cerchiato una data

Alessandro Buongiorno compie un altro passo verso il ritorno in campo. Il difensore del Napoli è rientrato a Castel Volturno e ha iniziato a svolgere lavoro in palestra, dando così continuità al percorso di riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio. Il rientro al centro sportivo è stato confermato dal club.

Buongiorno Napoli, quando può tornare in campo

Il centrale azzurro è stato costretto a saltare sia il ritiro di Dimaro sia quello di Castel di Sangro. L’operazione si era resa necessaria per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro, un problema che lo tiene lontano dai campi dall’estate. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giocatore ha ora iniziato una nuova fase del recupero direttamente presso il Training Center.

Il ritorno in palestra rappresenta un segnale incoraggiante, ma non significa che Buongiorno sia già vicino alla ripresa degli allenamenti con la squadra. Le tempistiche restano infatti piuttosto lunghe e, prima di poter lavorare nuovamente insieme ai compagni, serviranno ancora circa due o due mesi e mezzo.

Buongiorno rientro, l’obiettivo è il 2027

Il programma procede senza accelerazioni, con lo staff medico e i preparatori del Napoli impegnati a seguire passo dopo passo l’evoluzione delle condizioni del difensore.

Le tempistiche attualmente indicate spostano quindi il possibile ritorno di Alessandro Buongiorno all’inizio del 2027. Prima di rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri sarà necessario completare la riabilitazione e recuperare una condizione atletica adeguata.

Per il Napoli si tratta di un’assenza significativa nel reparto arretrato, ma il percorso del centrale prosegue secondo programma. Dopo aver lavorato lontano dal centro sportivo azzurro nella prima parte della riabilitazione, Buongiorno ha ora iniziato una nuova fase a Castel Volturno, in attesa di poter aumentare gradualmente i carichi e tornare al lavoro sul campo.