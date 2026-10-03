Allenamento congiunto Napoli-Avellino: Allegri spinge tre calciatori

Ultime notizie Napoli - L'allenamento congiunto disputato ieri a Castel Volturno contro l’Avellino ha rappresentato un’occasione importante per la SSC Napoli di Massimiliano Allegri. Il tecnico azzurro ha potuto osservare da vicino alcuni elementi che, in questa prima parte di stagione, hanno trovato meno spazio rispetto ai compagni.

Allenamento congiunto Napoli-Avellino, tre giocatori in campo per 90 minuti

Allenamento congiunto Napoli-Avellino, Allegri concede spazio a tre azzurri

Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra i giocatori finiti sotto la lente dell’allenatore ci sono stati Sam Beukema, Benoit Badiashile e Lorenzo Lucca, chiamati a fornire indicazioni utili durante la partitella contro la formazione irpina.

Il test aveva soprattutto lo scopo di verificare la condizione atletica e la tenuta fisica di quei calciatori rimasti maggiormente ai margini nelle ultime settimane. La sosta ha così permesso ad Allegri di aumentare il loro minutaggio e raccogliere elementi importanti. Le indicazioni emerse dal confronto potranno essere utili al tecnico in vista della ripresa del campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini.