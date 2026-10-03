Marianucci si rilassa a Capri: pausa al mare durante la sosta del campionato | FOTO
Brevi 16:30
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Luca Marianucci si gode qualche ora di relax durante la sosta per le nazionali. Il difensore del Napoli ha pubblicato sui social una foto al mare a Capri. Acqua cristallina e clima estivo fanno da sfondo allo scatto condiviso dal calciatore. Una breve pausa prima di tornare al lavoro con gli azzurri in vista della ripresa del campionato.
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