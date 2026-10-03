Varriale: "Il Napoli ha in casa il sostituto di De Bruyne. Basta falsità su Conte"

Il Napoli si prepara alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali. Gli azzurri affronteranno il Frosinone nella prossima giornata di Serie A, mentre Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund hanno lasciato il segno con Belgio e Danimarca. Sul momento dei due giocatori e sulle possibili scelte di Massimiliano Allegri si è espresso Enrico Varriale.

De Bruyne Napoli, Varriale indica l’alternativa

Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Kiss Kiss, il giornalista ha sottolineato l'importanza del contesto tattico in nazionale per De Bruyne e Hojlund: "De Bruyne e Hojlund nelle loro nazionali trovano dei compagni di squadra che ne esaltano le caratteristiche, le qualità offensive. Magari Allegri deve utilizzare il belga con parsimonia, alternandolo con Vergara. Il giovane talento italiano deve avere la massima considerazione perché ha grande qualità".

Secondo Varriale, dunque, De Bruyne potrebbe essere gestito con attenzione, lasciando spazio anche a Vergara nel corso della stagione. Il giovane centrocampista italiano viene indicato come una possibile risorsa interna per garantire alternative nel reparto e permettere al belga di arrivare nelle migliori condizioni ai momenti più importanti.

Varriale Conte, il commento sugli infortuni

Nel corso dell'intervento, Varriale ha affrontato anche il tema degli infortuni, tornando sulle critiche rivolte ad Antonio Conte nella passata stagione. Il giornalista ha collegato il recente stop di Costantino Favasuli al dibattito nato allora: "Lo scorso anno ne hanno dette di tutti i colori ad Antonio Conte sulla questione infortuni. Come spiegare allora lo stop di Costantino Favasuli? Parliamo di un calciatore giovane, nel pieno delle energie? Diamo le colpe a Massimiliano Allegri così come in passato abbiamo fatto con il leccese? Assolutamente no. Il tempo è sempre galantuomo e ha fermato certe falsità raccontate su Conte".