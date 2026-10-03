Macedonia del Nord-Scozia 0-1: c'è lo zampino di Gilmour nel vantaggio

I primi 45 minuti del terzo turno di UEFA Nations League stanno tracciando scenari importanti nel raggruppamento. A Skopje, la Scozia sta chiude la prima frazione in vantaggio per 1-0 sul campo della Macedonia del Nord. A sbloccare subito il punteggio dopo appena sette minuti di gioco è stato Kieron Bowie, lesto a concretizzare un'ottima intuizione di Billy Gilmour dopo appena 7 minuti di gioco. Il regista azzurro controlla velocemente e vede un corridoio per il compagno di squadra che capitalizza al meglio. Il 25enne si conferma in una condizione importante, prendendo per mano la manovra britannica con visione di gioco e tempi d'inserimento perfetti. Sull'altro campo, per lo stesso girone, la Svizzera batte 2-1 la Slovenia.

Gilmour guida la Scozia in Nations League, la classifica

Qualora i risultati parziali venissero confermati al 90', la graduatoria del raggruppamento prenderebbe questa forma: