Formazioni ufficiali Macedonia del Nord-Scozia: Elmas contro Gilmour
Formazioni 20:30
Gilmour
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Le scelte con le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Scozia di Nations League
Le scelte con le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Scozia di Nations League:
- MACEDONIA DEL NORD (3-4-2-1): Dimitrievski; Ilievski, Mladenovski, Meljichi; Bardhi, Gashtarov, Stankovski, Musliu; Elmas, Herrera; Miovski. CT: Sedloskic
- SCOZIA (3-4-1-2): Gunn; Binks, McKenna, Welsh; Robertson, Gilmour, McGinn, Gannon-Doak; McBurnie; Bowie, Ferguson. CT: Pocognoli
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