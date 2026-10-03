Lucca-Napoli, Ciccio Caputo non ha dubbi: "Ha tanta pressione addosso, quella azzurra è una piazza importante"

Ultime notizie Napoli - Francesco Caputo, ex attaccante, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito di Lorenzo Lucca e del suo rendimento in maglia azzurra.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Lucca? Sicuramente lui ha una pressione diversa addosso perché comunque è stato pagato con una cifra importante. Si è parlato tanto di lui, ci si aspetta tanto per un attaccante pagato quelle cifre e un attaccante di cui si parla così bene. Addosso ha una pressione diversa, poi ricordiamoci che giochi a Napoli e Napoli è una piazza esigente, una piazza importante".