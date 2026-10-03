Hojlund è l'attaccante che Allegri cercava da un anno: Max ha un obiettivo monstre per Rasmus

Ultime notizie Napoli - Rasmus Hojlund, attaccante della SSC Napoli, ha brillato con la Danimarca in Nations League. Dopo aver segnato contro la Norvegia, l'azzurro è andato a segno anche contro il Portogallo: due gol in tre partite che fanno godere anche Massimiliano Allegri che l'ha sicuramente seguito a distanza.

L'allenatore del Napoli lo attende a Castel Volturno per ripartire insieme in vista della prossima partita Napoli contro il Frosinone, in calendario il 10 ottobre. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento di Hojlund:

"Hojlund è il centravanti moderno che Massimiliano Allegri inseguiva già un anno fa (quando sedeva sulla panchina del Milan). Hojlund è il calcio interpretato in versione moderna e anche antica, è uomo che insegue la profondità e che sfrutta la fisicità, è l'attaccante che nella passata stagione ne ha fatti sedici e che Allegri vorrebbe portare almeno a quota venti, mica perché faccia più chic ma per dare un senso compiuto a questi mesi divenuti improvvisamente opachi".