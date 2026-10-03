Alvino: "McTominay, filtra ottimismo dal Napoli. Brutte notizie su Favasuli"

Notizie contrastanti per il Napoli durante la sosta per gli impegni delle Nazionali. Da una parte c’è fiducia per il ritorno a disposizione di Scott McTominay, dall’altra arriva lo stop di Costantino Favasuli, destinato a rimanere fuori fino alla sosta di novembre.

McTominay Napoli, cresce l'ottimismo a Castel Volturno

A fare il punto della situazione è stato Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di Radio Goal. Il giornalista ha sottolineato il buon momento vissuto da alcuni giocatori azzurri impegnati con le rispettive nazionali: "Il bilancio è positivo perché diversi calciatori del Napoli torneranno nel capoluogo campano con grande entusiasmo. Penso a Kevin De Bruyne che sta facendo benissimo col Belgio. L'ex Manchester City vuole confermare le sue qualità anche in Serie A. Discorso simile per Vergara. Il centrocampista, dopo l'esordio con l'Italia, è rinfrancato, ha voglia di spaccare il mondo".

Tra i temi principali c'è però la situazione di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si sottoporrà martedì al test decisivo per ottenere l'idoneità sportiva agonistica. Secondo quanto riferito da Alvino, da Castel Volturno arrivano segnali positivi: "Il Napoli è molto fiducioso sull'esame per l'idoneità dello scozzese che si svolgerà martedì. Filtra grande ottimismo da Castel Volturno".

Favasuli Napoli, stop fino alla sosta di novembre

Meno incoraggianti le notizie riguardanti Costantino Favasuli, fermato da un infortunio che lo costringerà a un periodo di recupero più lungo. Alvino ha spiegato: "Favasuli - ha concluso Alvino - tornerà dopo la sosta di novembre. Non è una buona notizia, anzi. L'infortunio subito dall'esterno è servito per dare uno schiaffo a coloro che hanno dato la colpa a Conte e/o ai medici per i tanti stop subiti agli azzurri, una marea di ca*te che siamo stati costretti ad ascoltare per tanto tempo. La verità è che il calcio di oggi che porta a questi infortuni con tantissimi impegni ravvicinati".