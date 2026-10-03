"Lang sta soffrendo!". Vigliotti non ha dubbi: "Non ha mai convinto"

Ultime notizie Napoli - Gianluca Vigliotti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito di Noa Lang e del suo rendimento in maglia azzurra.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"C’è sempre quella famosa partita dove Lang fece a fette la Juventus col Galatasaray e quella prestazione convinse il Napoli a puntare su di lui. Non vogliamo deresponsabilizzare Noa Lang, che avendo un carattere, vogliamo dire, particolare, è in sofferenza, si capisce. Con Allegri è arrivato dopo il mondiale, per ora non ha mai ancora convinto. Speriamo in lui, in Beukema, in chi non ha ancora dato un impatto".