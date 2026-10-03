Italia U20, debutto da applausi: Rao rompe l’equilibrio e arriva una vittoria netta

Esordio convincente per l’Italia U20 alla La Nucia International Tournament. Gli Azzurrini superano con un netto 3-0 la Francia e conquistano i primi tre punti della competizione. A sbloccare il risultato è Emanuele Rao, talento classe 2006 di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Pisa.

Italia U20 Francia, Rao apre il successo azzurro

La squadra italiana parte con il piede giusto e trova il vantaggio al 31’. A firmare l’1-0 è proprio Emanuele Rao, preciso dal dischetto dopo il calcio di rigore conquistato da Lavelli.

La Francia prova a reagire prima dell’intervallo e ha l’occasione per ristabilire la parità dagli undici metri. Lapo Siviero, però, si supera e respinge il penalty calciato da Mmadi, conservando il vantaggio degli Azzurrini fino alla pausa.

Nella ripresa l’Italia continua a gestire la partita senza concedere spazi importanti agli avversari. Al 59’ arriva il raddoppio: De Pieri serve Mosconi, che controlla e firma il 2-0, mettendo ulteriormente in discesa la sfida.

Italia U20, De Pieri chiude i conti

La Francia non riesce a trovare la reazione necessaria per riaprire l’incontro. Nel finale è ancora De Pieri a rendersi protagonista, questa volta direttamente nel tabellino dei marcatori.

Il giovane attaccante firma il definitivo 3-0 al termine di una bella iniziativa personale, completando una prestazione positiva dell’Italia U20.

Per gli Azzurrini arriva dunque un debutto importante nel torneo, impreziosito da tre reti e da una prova solida contro una Francia che, nonostante alcune occasioni, non è riuscita a trovare la via del gol. Tra i protagonisti anche Rao, autore del gol che ha dato il via alla netta affermazione italiana.