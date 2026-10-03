Infortunio Favasuli, lo stop è lungo: quante partite salterà Costantino? Svelati i tempi di recupero

Ultime notizie Napoli - Brutte notizie in arrivo per la SSC Napoli di Massimiliano Allegri. L'infortunio rimediato in Armenia-Italia U21 da Costantino Favasuli rischia di compromettere i piani del tecnico toscano e lo costringe a trovare nuove soluzioni in vista della prossima partita Napoli. Favasuli, infatti, ha rimediato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra.

Infortunio Favasuli, i tempi di recupero

Favasuli salterà la gara contro il Frosinone e non solo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche e svelato i tempi di recupero:

"Ora anche il Napoli dovrà aspettarlo, più di un mese, forse una quarantina di giorni, il tempo necessario per recuperare dalla lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Favasuli avvierà immediatamente la riabilitazione, già da stamattina, per guadagnare tempo, ma Massimiliano Allegri lo perderà sicuramente per le prossime nove partite quelle comprese nella prossima finestra tra Champions League e campionato e poi si augurerà di ritrovarselo dopo la prossima sosta di metà novembre".