Solo Sky o anche TV8? Dove vedere Galles-Danimarca: gioca Hojlund

Nazionali ico calendario ico orologio22:30  
PC
Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Dove vedere Galles-Danimarca in Tv e streaming

Dove vedere Galles-Norvegia in Tv e streaming: nuovo match per la UEFA Nations League. Girone equilibratissimo, col solo Portogallo al comando e che ha già staccato tutte le altre. Per il resto equilibri delicatissimi tra Scandinavia e Gran Bretagna. 

Prima delle sfide, la classifica del raggruppamento è la seguente:

  • Portogallo: 9 punti
  • Danimarca: 3 punti
  • Norvegia: 3 punti
  • Galles: 3 punti

Il Portogallo occupa quindi la prima posizione e potrebbe andare in fuga in caso di nuovo successo contro Haaland e compagni. La Danimarca di Hojlund ha invece l'occasione per rilanciarsi e approfittanre nel caso. 

Dove vedere Galles-Norvegia in tv

Ma dove vedere Galles-Norvegia in tv e streaming? La partita sarà trasmessa da Sky, all'interno di Diretta Gol - Sky Sport Calcio.

Gli abbonati Sky potranno quindi seguire contemporaneamente gli sviluppi delle cinque sfide tra cui quella, appunto, di Hojlund e squadra. Di conseguenza, in streaming Galles-Danimarca sarà su SkyGo e NOW. La gara non sarà in chiaro su TV8: piuttosto sarà Portogallo-Norvegia il match gratis

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top