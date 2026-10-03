Solo Sky o anche TV8? Dove vedere Galles-Danimarca: gioca Hojlund
Dove vedere Galles-Danimarca in Tv e streaming
Dove vedere Galles-Norvegia in Tv e streaming: nuovo match per la UEFA Nations League. Girone equilibratissimo, col solo Portogallo al comando e che ha già staccato tutte le altre. Per il resto equilibri delicatissimi tra Scandinavia e Gran Bretagna.
Prima delle sfide, la classifica del raggruppamento è la seguente:
- Portogallo: 9 punti
- Danimarca: 3 punti
- Norvegia: 3 punti
- Galles: 3 punti
Il Portogallo occupa quindi la prima posizione e potrebbe andare in fuga in caso di nuovo successo contro Haaland e compagni. La Danimarca di Hojlund ha invece l'occasione per rilanciarsi e approfittanre nel caso.
Dove vedere Galles-Norvegia in tv
Ma dove vedere Galles-Norvegia in tv e streaming? La partita sarà trasmessa da Sky, all'interno di Diretta Gol - Sky Sport Calcio.
Gli abbonati Sky potranno quindi seguire contemporaneamente gli sviluppi delle cinque sfide tra cui quella, appunto, di Hojlund e squadra. Di conseguenza, in streaming Galles-Danimarca sarà su SkyGo e NOW. La gara non sarà in chiaro su TV8: piuttosto sarà Portogallo-Norvegia il match gratis.