Solo Sky o anche TV8? Dove vedere Galles-Danimarca: gioca Hojlund

Dove vedere Galles-Norvegia in Tv e streaming: nuovo match per la UEFA Nations League. Girone equilibratissimo, col solo Portogallo al comando e che ha già staccato tutte le altre. Per il resto equilibri delicatissimi tra Scandinavia e Gran Bretagna.

Prima delle sfide, la classifica del raggruppamento è la seguente:

Portogallo: 9 punti

9 punti Danimarca: 3 punti

3 punti Norvegia: 3 punti

3 punti Galles: 3 punti

Il Portogallo occupa quindi la prima posizione e potrebbe andare in fuga in caso di nuovo successo contro Haaland e compagni. La Danimarca di Hojlund ha invece l'occasione per rilanciarsi e approfittanre nel caso.

Dove vedere Galles-Norvegia in tv

Ma dove vedere Galles-Norvegia in tv e streaming? La partita sarà trasmessa da Sky, all'interno di Diretta Gol - Sky Sport Calcio.

Gli abbonati Sky potranno quindi seguire contemporaneamente gli sviluppi delle cinque sfide tra cui quella, appunto, di Hojlund e squadra. Di conseguenza, in streaming Galles-Danimarca sarà su SkyGo e NOW. La gara non sarà in chiaro su TV8: piuttosto sarà Portogallo-Norvegia il match gratis.