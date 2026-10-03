Belgio, van Bommel esalta De Bruyne: "Vuole sempre giocare e trasmette gioia"

Il Belgio supera 3-0 la Turchia in Nations League e trova in Kevin De Bruyne uno dei principali protagonisti della serata. Il centrocampista del Napoli ha firmato una doppietta, confermando il suo ottimo periodo di forma con la maglia della nazionale.

De Bruyne Belgio, van Bommel esalta il centrocampista

Al termine della sfida, Mark van Bommel ha analizzato la prestazione della squadra, mostrando soddisfazione per il risultato ma sottolineando anche alcuni aspetti da migliorare: “Sono molto soddisfatto della vittoria per 3-0”. Il ct belga, come riportato dai canali della Uefa, ha poi evidenziato qualche difficoltà nella gestione del possesso: “A tratti siamo stati imprecisi nel possesso palla, dando agli avversari l'impressione di poter creare delle occasioni. La partita è stata un continuo botta e risposta e in quelle fasi non abbiamo avuto sufficiente controllo. Li abbiamo tenuti in partita a lungo, anche se non ho mai avuto la sensazione che rischiassimo di perdere”.

A prendersi la scena è stato soprattutto Kevin De Bruyne, autore di due reti e ancora una volta determinante nello sviluppo della manovra belga. Il centrocampista azzurro ha confermato anche in nazionale il momento positivo già evidenziato nelle precedenti uscite.

Van Bommel ha rimarcato soprattutto la sua disponibilità e la voglia di scendere sempre in campo: “Kevin De Bruyne vuole sempre giocare. Italia, Francia, oggi. È in un ottimo momento di forma. Trasmette gioia, e lo si vede dai gol che sta segnando”.