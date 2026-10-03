Noa Lang ai saluti? Il Galatasaray osserva e potrebbe tornare alla carica

Il futuro di Noa Lang al Napoli resta in bilico. L’esterno olandese, rientrato in azzurro dopo il prestito al Galatasaray, non è riuscito finora a trovare continuità e sembra faticare a entrare nei piani di Massimiliano Allegri. A gennaio potrebbe quindi aprirsi uno scenario di mercato.

Noa Lang Napoli, il prezzo per l’addio

I numeri della stagione raccontano le difficoltà dell’attaccante. Lang ha collezionato appena quattro presenze, due delle quali da titolare, per un totale di 184 minuti senza riuscire a trovare la via del gol. Un impiego limitato che avrebbe alimentato il malcontento del giocatore, soprattutto per le frequenti sostituzioni e il poco spazio a disposizione.

Lo stesso Lang, recentemente impegnato con la nazionale olandese, ha manifestato pubblicamente la propria insoddisfazione dopo la gara contro la Grecia, dichiarando: "La mia crescita è ferma da un anno", ndr.

La situazione potrebbe dunque portare a una separazione già durante la sessione invernale. Il Napoli sarebbe disposto a prendere in considerazione una cessione e avrebbe fissato intorno ai 20 milioni di euro la cifra necessaria per lasciar partire l’esterno.

Noa Lang, il Galatasaray valuta un nuovo tentativo

Il giocatore continua ad avere estimatori soprattutto fuori dall’Italia. Tra i club interessati figurano Ajax e Galatasaray, con la società turca che aveva già sondato il terreno durante la scorsa estate.

Il club di Istanbul aveva poi scelto di puntare su Rafa Leao, ma il rendimento dell’ex Milan non avrebbe rispettato le aspettative. Una situazione che potrebbe spingere il Galatasaray a valutare nuovamente Lang e a tornare alla carica per l’attaccante del Napoli.

Il mercato di gennaio potrebbe quindi rappresentare un passaggio decisivo per il futuro dell’olandese, con il Napoli pronto a valutare eventuali offerte ritenute congrue.