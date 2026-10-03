Gila: "Napoli? Sì, mi volevano vari club: alla fine ho scelto il Milan perché..."

Calciomercato Napoli - Dal palcoscenico del Teatro Sociale di Trento, in occasione dell'edizione 2026 del Festival dello Sport, Mario Gila ha tracciato il bilancio del suo avvio di stagione con la maglia del Milan, svelando anche un retroscena di mercato prima del suo approdo in rossonero.

L'ex difensore della Lazio ha raccontato l'impatto con la nuova realtà e le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Diavolo. Di seguito le sue parole riportate da TMW.

Calciomercato Napoli, Gila parla dell'interesse azzurro

Sul mercato del Milan:

"Sono davvero felice di trovarmi qui. È indiscutibile che la società abbia fatto un investimento economico di grande spessore. Con l'arrivo di innesti così importanti, il mio obiettivo è mettermi a disposizione per dare una mano al gruppo in qualsiasi momento. L'aver ingaggiato profili di questo livello rappresenta sicuramente un ottimo punto di partenza per far risalire la squadra. Forse non arriveremo subito al livello raggiunto in passato, che fa parte di una storia straordinaria, ma per crescere è indubbiamente la strada giusta".

Sull'interesse di Napoli, Atalanta e Inter:

"Sì, c'era l'attenzione di diversi club, compresa l'Inter. Alla fine però ho scelto il Milan: quando ricevi la chiamata di una società con una storia così gloriosa non puoi fare altro che accettare. Contribuire a riportare in alto un club simile ti regala stimoli che non puoi trovare da nessun'altra parte".

Le ragioni della decisione: