Allegri sorride a metà: diversi recuperi in vista, ma per Anguissa bisognerà attendere

L’infermeria del Napoli comincia progressivamente a svuotarsi durante la sosta per le Nazionali. In vista della ripresa del campionato, Massimiliano Allegri può infatti contare sul recupero di alcuni elementi, mentre restano da monitorare le condizioni di altri giocatori.

Infortuni Napoli, le ultime su Anguissa e i rientri

Tra i giocatori pronti a tornare a disposizione ci sono Alex Meret e Leonardo Spinazzola, entrambi recuperati e candidati al rientro per la sfida contro il Frosinone, in programma il 10 ottobre allo stadio Maradona. Buone notizie arrivano anche sul fronte infortuni Napoli per Luca Marianucci, sul quale filtra ottimismo, e per Giovane, ormai vicino alla conclusione del proprio percorso riabilitativo.

Resta invece ancora da definire la situazione di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese dovrà sottoporsi alle necessarie valutazioni sull’idoneità sportiva prima di poter tornare pienamente a disposizione dello staff tecnico.

Infortunio Anguissa, il rientro resta da valutare

Tra i casi ancora sotto osservazione c’è quello di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese sta recuperando da una lesione miofasciale di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra e ha già iniziato il percorso riabilitativo. I tempi per il ritorno in campo, però, non sono ancora definiti.

Si è aggiunto alla lista degli indisponibili anche Costantino Favasuli, per il quale lo stop dovrebbe essere di almeno un mese e mezzo. Restano inoltre ai box Alessandro Buongiorno e Alisson Santos, entrambi alle prese con recuperi più lunghi.

Il quadro complessivo lascia quindi intravedere diversi rientri nelle prossime settimane, ma Allegri dovrà ancora fare i conti con alcune assenze importanti.