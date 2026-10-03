Il tatuatore Valentino Russo: "Ho tatuato 200 giocatori, il primo fu Politano! Con Spalletti è stato emozionante"

La redazione di FanPage ha intervistato Valentino Russo, tatuatore napoletano noto soprattutto per aver tatuato tantissimi calciatori, oltre all'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

"Il primo calciatore della serie A che ho tatuato è stato proprio Politano. Gli ho fatto il ghepardo a tutta schiena in una sola seduta. (...) Ho tatuato piu? di 200 giocatori e tutte le volte gli stessi mi confermano. Ad esempio Di Lorenzo, Donnarumma, Cuti Romero dell'Argentina e Fabio Silva del Borussia Dortmund sono tra quelli che mi chiamano più spesso. Ormai siamo diventati amici, quindi e? come se ci fosse una data stabilita, ogni mese o due vado da loro per tatuarli ma anche per stare insieme in amicizia".

Valentino Russo ha raccontato anche l'esperienza con Spalletti: "Tatuare Spalletti per me e? stata una sensazione diversa dai giocatori, perche? e? un allenatore e comunque e? piu? grande dei ragazzi che vengono di solito. In più non aveva tatuaggi, era il primo in assoluto per lui, quindi era una cosa che ti capita una volta e poi non sai se ne avrai ancora la possibilità, quindi un'emozione bellissima. Anche come persona e? molto speciale, ti guarda, ti studia, è un grande osservatore".

Sul trasferimento dell'allenatore alla Juventus: "Io sono tifoso del Napoli, ma non mi reputo uno sfegatato, sono più per lo sport. Quindi penso che sia giusto che se lo chiamano perché lo vogliono in un'altra squadra lui ci vada, è il suo lavoro, e il lavoro deve essere rispettato. È come se chiamassero me per fare un tatuaggio a un giocatore della Juventus e io gli dicessi di no perché tifo Napoli".