Pedullà: "De Bruyne va utilizzato in un altro modo. Su Vergara c'è un problema..."

Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il proprio canale YouTube, soffermandosi su De Bruyne:

«Mi viene in mente De Bruyne, mi viene in mente il mercato, mi vengono in mente determinate scelte. Mi viene in mente il Belgio, come sta facendo, e il Napoli, cosa sta facendo.

Non parlo dei test, quello del Milan contro il Padova di ieri, oppure il Napoli contro l’Avellino, la Juventus contro la Cremonese: sono dei test che lasciano davvero nulla e quindi non sono assolutamente indicativi.

Però penso a Vergara, che è entrato ieri e ha messo un ardore assurdo addosso. Era indiavolato, è entrato bene, è entrato con la voglia, è entrato con la serenità, con la serietà, con la qualità.

E quindi, quando io penso alla partita di Firenze e penso anche al mercato, penso anche che Vergara, in questo Napoli, debba essere un titolare fisso.

Se non fosse titolare fisso, addirittura se non entrasse neanche per mezz’ora, come è successo a Firenze, secondo me sarebbe un problema.

E poi dobbiamo capire, senza fare attacchi o creare ulteriori polemiche, De Bruyne: non è il cugino, non è il gemello diverso, non è il gemello che mai ha giocato a calcio. Eppure, spesso, De Bruyne non l’hai avuto.

Probabilmente non è utilizzato bene, probabilmente andrebbe visto in un altro modo il suo impiego, ma probabilmente, anzi senza probabilmente, non andrebbe inserito in panchina fisso: deve essere un titolare.

Esattamente come De Bruyne, bisogna fare copia-incolla del tipo di mentalità che ha il Belgio.

Le prestazioni, buone o meno buone, dipendono dalla mentalità. Se la mentalità non è quella giusta, è evidente che il modo di giocare non è quello giusto. È evidente che anche grandi talenti possano risentirne, possano risentirne e possano sentirsi nel senso che magari non sono convinti.

Quindi delle tracce nitide arrivano da queste partite, anche legate al campionato.

Se poi vedremo l’altro, il gemello, e non il protagonista di queste notti, per me inutili dal punto di vista del calendario, ve l’ho cercato di spiegare tante volte, eh, la colpa sarà di chi utilizza questa gente, di chi non valorizza per come avrebbe dovuto valorizzare».