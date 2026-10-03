Allegri cambia il Napoli: nuovo modulo e grosse novità sul ruolo di Vergara

Ultime notizie Napoli - Dopo l'allenamento congiunto contro l'Avellino a Castel Volturno, la SSC Napoli di Massimiliano Allegri potrebbe presto cambiare volto. Il club partenopeo, alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali, potrebbe mostrarsi con alcune novità importanti. Un nuovo volto figlio di un cambio modulo e di alcune novità tattiche che riguarderebbero Antonio Vergara in primis.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Corriere del Mezzogiorno, la principale novità riguarderebbe il modulo e in particolare il ruolo di Antonio Vergara: come anticipato nei giorni scorsi, Allegri potrebbe valutare di passare alla difesa a tre:

"Allegri ha concesso agli azzurri due giorni di riposo e si riprenderà lunedì, aspettando i rientri dei reduci delle nazionali. E solo allora si potrà valutare su chi potrà contare l’allenatore azzurro e provare anche nuovi schemi come il 3-4-2-1. Per cercare di blindare la difesa che fin qui ha subito sei reti in cinque partite. [...] In questo nuovo scenario Antonio Vergara potrebbe essere schierato da trequartista, proprio come accaduto con Antonio Conte".