Esordio da applausi per Vergara: la prima con l'Italia è una meraviglia! L'azzurro promosso da tutti i quotidiani, le pagelle

Ultime notizie Napoli - Quella di ieri è stata una serata che Antonio Vergara difficilmente dimenticherà: il centrocampista della SSC Napoli ha debuttato con la maglia della Nazionale italiana, facendo il suo esordio con l'Italia dei grandi del commissario tecnico Roberto Mancini nella partita Francia-Italia 1-1 di Nations League.

Entrato nella ripresa al posto di Pio Esposito, l'approccio di Vergara è stato niente male: il giocatore azzurro ha avuto un impatto decisamente positivo sul match, tanto da entrare anche nell'azione che ha portato al gol di Alessandro Bastoni. La rete del pareggio dell'Italia è arrivata subito dopo un suo coraggioso corpo a corpo con Upamecano: il giocatore della Francia riesce a vincere il duello, ma il conseguente pressing degli azzurri porta alla rete dell'1-1 messo a segno dal difensore dell'Inter.

Esordio Vergara-Italia, voti e pagelle dei quotidiani

Francia-Italia 1-1, le pagelle di Vergara

Anche i quotidiani hanno apprezzato ed elogiato la prestazione di Antonio Vergara in Francia-Italia: