Esordio da applausi per Vergara: la prima con l'Italia è una meraviglia! L'azzurro promosso da tutti i quotidiani, le pagelle
Esordio Vergara-Italia, voti e pagelle dei quotidiani
Ultime notizie Napoli - Quella di ieri è stata una serata che Antonio Vergara difficilmente dimenticherà: il centrocampista della SSC Napoli ha debuttato con la maglia della Nazionale italiana, facendo il suo esordio con l'Italia dei grandi del commissario tecnico Roberto Mancini nella partita Francia-Italia 1-1 di Nations League.
Entrato nella ripresa al posto di Pio Esposito, l'approccio di Vergara è stato niente male: il giocatore azzurro ha avuto un impatto decisamente positivo sul match, tanto da entrare anche nell'azione che ha portato al gol di Alessandro Bastoni. La rete del pareggio dell'Italia è arrivata subito dopo un suo coraggioso corpo a corpo con Upamecano: il giocatore della Francia riesce a vincere il duello, ma il conseguente pressing degli azzurri porta alla rete dell'1-1 messo a segno dal difensore dell'Inter.
Francia-Italia 1-1, le pagelle di Vergara
Anche i quotidiani hanno apprezzato ed elogiato la prestazione di Antonio Vergara in Francia-Italia:
- La Gazzetta dello Sport: "Trasmette quella sana incoscienza che aiuta i compagni a sentirsi alla pari con Olise e soci: c'è quando nasce l'azione del pari, c'è quando serve". Voto 6.5.
- Corriere dello Sport: "Con personalità l’esordio azzurro, non solo in difesa. C’è nell’azione del gol". Voto 6.5.
- Repubblica: "Qualità e quantità". Voto 7.
- Il Mattino: "Nella mezz’ora di ieri sera c’è stato tutto il Vergara che in meno di un anno ha conquistato la fiducia di tutti". Voto 6.5.
- Tuttosport: "Rivitalizza l'attacco". Voto 6.