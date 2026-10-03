McTominay attende il test per l'idoneità: se è ok, può rientrare dopo la sosta

Il Napoli attende il responso definitivo sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, fermo dallo scorso settembre per una lieve aritmia, sosterrà martedì 6 ottobre il test di idoneità sportiva. L’esame rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di ritorno all’attività agonistica dopo l’intervento di ablazione effettuato l’8 settembre in Inghilterra.

McTominay Napoli, il test può aprire al rientro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, soltanto in caso di esito positivo del controllo McTominay potrà tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. A quel punto Massimiliano Allegri e lo staff medico valuteranno anche la possibilità di convocarlo per la gara contro il Frosinone, prevista sabato 10 ottobre allo stadio Maradona.

Il verdetto del test sarà quindi fondamentale per stabilire i prossimi passi. L’eventuale ritorno in campo dovrà comunque essere deciso congiuntamente dall’allenatore e dall’équipe sanitaria, tenendo conto delle condizioni del giocatore e del percorso seguito nelle ultime settimane.

McTominay rientro, recupero senza forzature

Il programma predisposto dallo staff medico e dai preparatori del Napoli è stato caratterizzato dalla massima prudenza. Dopo il periodo di riposo necessario in seguito all’intervento, il centrocampista ha iniziato una fase di riatletizzazione personalizzata, aumentando gradualmente l’intensità degli allenamenti.

Negli ultimi giorni McTominay ha alternato esercizi di forza in palestra alle prime attività sul terreno di gioco, con carichi progressivamente maggiori. Anche durante l’amichevole contro l’Avellino il programma è rimasto invariato: mentre la squadra lavorava sul campo, lo scozzese ha continuato il proprio percorso individuale insieme agli altri sei giocatori attualmente impegnati nel recupero.

Ora l’attenzione è tutta rivolta al test del 6 ottobre, passaggio necessario per capire se McTominay potrà finalmente riaggregarsi al gruppo dopo la sosta.