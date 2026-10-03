Clamoroso dalla Germania: "La Juve punta Gutierrez! Ecco quanto vale oggi"

Calciomercato Napoli - Dalla Germania rimbalza un’indiscrezione di mercato che infiamma i radar della Continassa per uno scenario che, se confermato, farebbe infuriare non poco i tifosi del Napoli. Secondo quanto appurato dal portale Fussball-news.de, la Juventus avrebbe infatti individuato in Miguel Gutierrez un profilo ideale per rinforzare la propria corsia sinistra.

La ricerca di un esterno mancino di ruolo rappresenta un obiettivo strategico per la dirigenza bianconera, che già dalla scorsa finestra estiva sta perlustrando il panorama internazionale per regalare a Luciano Spalletti una tessera fondamentale nel proprio scacchiere tattico.

Calciomercato Napoli, la Juve punta Miguel Gutierrez

Il cursore spagnolo, sbarcato al Bayer Leverkusen proprio durante l'ultima sessione estiva a fronte di un investimento da 30 milioni di euro proveniente dal club azzurro, si sta rendendo protagonista assoluto con un avvio di stagione formidabile con i tedeschi. Tuttavia, proprio in virtù del suo impatto immediato e della centralità nel progetto tecnico dei tedeschi, la società teutonica lo considera a tutti gli effetti un elemento incedibile.

La strada per arrivare allo spagnolo si preannuncia dunque tutta in salita per i vertici bianconeri. Non solo perché la società non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero, ma anche perché l'unica condizioni per aprire una breccia sarebbe una proposta irrinunciabile. Per far vacillare le resistenze del Bayer servirebbe un rilancio da 50-60 milioni di euro, una cifra extra large che rende l'operazione estremamente complessa ma che lascia ancor di più l'amaro in bocca ai sostenitori azzurri.