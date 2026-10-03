Sorpresa a Castel Volturno: McTominay, Favasuli e Landucci dai tifosi | FOTO CN24

Ultimissime Calcio Napoli - Grande entusiasmo all'esterno del centro sportivo azzurro quest'oggi, dove nel pomeriggio si è respirato un clima di grande festa e vicinanza tra la squadra e la tifoseria. Al termine della sessione quotidiana di allenamento, diversi tesserati si sono concessi ai sostenitori presenti all'uscita dai cancelli per regalare un momento speciale tra selfie, foto ricordo e autografi sulle maglie ufficiali.

McTominay, Favasuli e Landucci coi tifosi a Castel di Sangro

Tra i più acclamati e disponibili c'è stato sicuramente Scott McTominay, sempre più idolo dei tifosi e leader carismatico, che si è fermato a lungo a ricambiare l'affetto della piazza con grandi sorrisi. Insieme a lui, accoglienza calorosissima anche per Constantino Favasuli, fresco di rientro dal ritiro con la Nazionale Under 21 e pronto a rimettersi subito a disposizione dello staff. A completare il quadro di disponibilità verso il pubblico è stato il vice-allenatore Marco Landucci, che si è intrattenuto con i presenti tra battute, firme e scatti ricordo, a testimonianza di un gruppo sempre più affiatato e simbiotico con i propri colori.