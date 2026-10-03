Juventus, l'ex presidente è sicuro: "Allegri mi sta simpatico, è uno che sa quello che fa"
Le Interviste 21:15
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Ultime notizie Napoli - Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito dell'avvio di stagione della SSC Napoli con Massimiliano Allegri in panchina.
Allegri-Napoli, il parere di Cobolli Gigli
Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni:
"Il Napoli? Io ho sempre avuto simpatia personale per Allegri, anche se non lo conosco. Anche come uomo mi sembra una persona piacevole, che sa fare le cose, che sa dire le cose. L’inizio per il Napoli non è stato così come i tifosi del Napoli desideravano. Vedo che ci sia anche un problema di carburare con i calciatori stranieri, perché mi sembra che i calciatori stranieri siano un po’ tanti".
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