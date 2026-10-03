Kvernadze, che numeri al Frosinone: Alvini punta forte su di lui, Grillitsch deve aspettare

Il Frosinone ha iniziato la stagione puntando sulla continuità. Dopo la promozione in Serie A, la società ha scelto di costruire la rosa con risorse limitate, dando fiducia soprattutto al gruppo che ha conquistato il massimo campionato. Una strategia che sta pagando nelle prime giornate, con diversi elementi già diventati punti fermi per mister Alvini.

Kvernadze Frosinone, protagonista anche per il minutaggio

A guidare la classifica dei giocatori più utilizzati c’è il portiere Lorenzo Palmisani, sempre titolare e mai sostituito: sono 540 i minuti disputati, recuperi esclusi. Subito alle sue spalle si trova Giorgi Kvernadze, tra le principali sorprese di questo avvio di campionato, con 527 minuti all’attivo.

Alle loro spalle, altri tre giocatori hanno già superato quota 500 minuti: Gabriele Calvani (524), Antonio Raimondo (509) e Giacomo Calò (506). Numeri che confermano quanto Alvini abbia puntato sugli uomini che conosce meglio e che hanno contribuito alla promozione.

Grillitsch Frosinone, ancora poco spazio

Non tutti i nuovi acquisti sono riusciti finora a ritagliarsi un ruolo centrale. Tra questi figura Florian Grillitsch, arrivato con aspettative importanti ma fermo a soli 53 minuti giocati in campionato.

Ancora più ridotto il minutaggio di Fayed, difensore arrivato dal Fenerbahce, che ha raccolto appena 28 minuti. Per entrambi ci sarà quindi da conquistare maggiore spazio nelle prossime settimane.

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