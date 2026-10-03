Del Genio: "Difficilmente passerà al 3-4-2-1, più probabile che Allegri adotti quest'altro modulo"

L’infortunio di Costantino Favasuli potrebbe modificare i piani tattici di Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza della possibile adozione del 3-4-2-1 da parte del Napoli, ma Paolo Del Genio propone una lettura diversa e ritiene meno probabile il cambio di modulo.

Favasuli Napoli, Del Genio frena sul 3-4-2-1

Il giornalista, intervenuto durante la trasmissione Linea Calcio su Canale Otto, si è mostrato in disaccordo rispetto alle indiscrezioni circolate sulla possibile nuova impostazione tattica degli azzurri. "Io penso che Massimiliano Allegri difficilmente passerà al 3-4-2-1 a causa dell'infortunio di Favasuli".

Secondo Del Genio, l’assenza dell’esterno rappresenta un elemento importante nelle valutazioni dell’allenatore. Favasuli, infatti, avrebbe dovuto essere una delle alternative a Matteo Politano sulla corsia destra nel sistema con la difesa a tre.

Il giornalista ha quindi spiegato le difficoltà legate alla ricerca di un sostituto: "Favasuli, nelle idee di Massimiliano Allegri, avrebbe ricoperto il ruolo di alternativa a Politano a destra nel 3-4-2-1. Ma in assenza dell'ex Catanzaro chi potrebbe sostituirlo? Non certamente Neres e Giovane che non possono fare tutta la fascia. Puoi spostare Di Lorenzo, ma non sarebbe un cambio offensivo. Inoltre Beukema sarebbe poi titolare? Si può fare, ma la vedo una forzatura. Più probabile il 4-2-3-1 con Politano che avrebbe molte alternative a destra (Vergara, Neres, Giovane, ndr)".

Napoli 4-2-3-1, l’ipotesi alternativa

La soluzione indicata da Del Genio è quindi il 4-2-3-1, modulo che consentirebbe ad Allegri di avere più opzioni sulla fascia destra. In questo scenario, Politano potrebbe essere affiancato o sostituito da Vergara, Neres e Giovane.

L’infortunio di Favasuli, dunque, potrebbe incidere anche sulle scelte tattiche del Napoli in vista della ripresa del campionato e della sfida contro il Frosinone.