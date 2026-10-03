Macedonia del Nord-Scozia 0-2: Gilmour protagonista, in campo per 88'
Sorride la Scozia di Gilmour nella Nations League
Si conclude con indicazioni chiarissime il terzo turno della fase a gironi di UEFA Nations League, con la Scozia che espugna il campo della Macedonia del Nord imponendosi con un solido 2-0. A tracciare la strada per i britannici è anche l'ottimo momento di forma di Billy Gilmour: il centrocampista azzurro premia l'inserimento di Kieron Bowie con un assist poi capitalizzato al meglio, dopo John McGinn sigilli la contesa con il gol del definitivo raddoppio su rigore. Gilmour è rimasto in campo per 88 minuti prima di far spazio a Luke Graham.
Sorride la Scozia di Gilmour nella Nations League
Nell'altra sfida del raggruppamento, la Svizzera supera la Slovenia per 2-1 in un match combattuto fino all'ultimo secondo, mantenendo la vetta solitaria del girone.
I tre punti conquistati dagli scozzesi ridisegnano la graduatoria a metà del percorso:
Svizzera – 9 punti
Slovenia – 4 punti
Scozia – 4 punti
Macedonia del Nord – 0 punti
Grazie a questo successo, dunque, la Scozia aggancia la Slovenia al secondo posto con 4 lunghezze, riaprendo la corsa alla qualificazione e tenendo il passo degli elvetici primi a punteggio pieno, mentre la Macedonia del Nord resta fanalino di coda ancora fermo a zero.