Macedonia del Nord-Scozia 0-2: Gilmour protagonista, in campo per 88'

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Autore Pasquale Cacciola Giornalista professionista. Inviato TV, SMM e SEO Specialist
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Sorride la Scozia di Gilmour nella Nations League

Si conclude con indicazioni chiarissime il terzo turno della fase a gironi di UEFA Nations League, con la Scozia che espugna il campo della Macedonia del Nord imponendosi con un solido 2-0. A tracciare la strada per i britannici è anche l'ottimo momento di forma di Billy Gilmour: il centrocampista azzurro premia l'inserimento di Kieron Bowie con un assist poi capitalizzato al meglio, dopo John McGinn sigilli la contesa con il gol del definitivo raddoppio su rigore. Gilmour è rimasto in campo per 88 minuti prima di far spazio a Luke Graham

Sorride la Scozia di Gilmour nella Nations League 

Nell'altra sfida del raggruppamento, la Svizzera supera la Slovenia per 2-1 in un match combattuto fino all'ultimo secondo, mantenendo la vetta solitaria del girone.

I tre punti conquistati dagli scozzesi ridisegnano la graduatoria a metà del percorso:

  1. Svizzera – 9 punti

  2. Slovenia – 4 punti

  3. Scozia – 4 punti

  4. Macedonia del Nord – 0 punti

Grazie a questo successo, dunque, la Scozia aggancia la Slovenia al secondo posto con 4 lunghezze, riaprendo la corsa alla qualificazione e tenendo il passo degli elvetici primi a punteggio pieno, mentre la Macedonia del Nord resta fanalino di coda ancora fermo a zero. 

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