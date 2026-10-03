De Bruyne mette nei guai Montella: il CT della Turchia ora rischia l'esonero

Ultime notizie Napoli - Kevin De Bruyne strappa applausi! Il centrocampista della SSC Napoli è stato il migliore in campo durante la partita Belgio-Turchia 3-0 di Nations League di ieri sera. L'azzurro, non a caso, è stato mvp del match: non solo una doppietta, ma anche numeri e dati che gli sono valsi una super prestazione contro la squadra di Vincenzo Montella.

De Bruyne inguaia la Turchia: il CT Montella rischia l'esonero

Come riferiscono La Gazzetta dello Sport ed il Corriere dello Sport, dopo il brutto KO di ieri sera, la Turchia potrebbe presto prendere una decisione sul commissrio tecnico Vincenzo Montella.

Il CT italiano, infatti, è già da qualche giorno nel mirino della critica e dopo la sonora sconfitta per mano di De Bruyne e Lukaku rischia l'esonero.