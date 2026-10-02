Napoli: Allegri può puntare su due sorprese

Ultimissime calcio Napoli - Nel Napoli di Massimiliano Allegri potrebbero presto trovare spazio due volti finora rimasti un po' ai margini in questi primi mesi di stagione per motivi anche legati agli infortuni. Giovane e Luca Marianucci. Le quotazioni dei due calciatori sono in crescita e, nelle prossime settimane, entrambi potrebbero diventare risorse importanti per l'allenatore azzurro.

Allegri punta su Giovane e Marianucci

La stagione è ancora lunga e Allegri ha bisogno di allargare le proprie rotazioni, soprattutto in un calendario che può diventare particolarmente impegnativo tra campionato e coppe. In questo scenario, Giovane e Marianucci rappresentano due possibili alternative per dare nuove soluzioni alla squadra come spiega Repubblica.

Giovane, nuove opportunità per l'attacco del Napoli

L'attaccante brasiliano potrebbe ritagliarsi uno spazio crescente nel reparto offensivo. Le sue caratteristiche gli permettono di offrire soluzioni differenti, grazie alla capacità di muoversi tra le linee, puntare l'uomo e creare occasioni negli ultimi metri.

Allegri potrebbe sfruttarne il talento soprattutto nelle partite in cui il Napoli avrà bisogno di maggiore imprevedibilità. La concorrenza nel reparto offensivo resta elevata, ma le prossime occasioni potrebbero consentire a Giovane di convincere definitivamente il tecnico per la sua crescita in allenamento.

Marianucci, una soluzione in più per la difesa

Anche Luca Marianucci potrebbe guadagnare terreno nelle gerarchie di Allegri. Il difensore è un profilo giovane che può rappresentare una risorsa preziosa per un reparto chiamato a sostenere un calendario fitto di impegni.

La possibilità di aumentare il minutaggio c'è dopo l'infortunio e servono continue risposte durante gli allenamenti. Allegri, da sempre attento agli equilibri tattici, potrebbe concedergli spazio gradualmente, permettendogli di acquisire esperienza e fiducia. Per Marianucci, l'obiettivo è farsi trovare pronto quando arriverà la chiamata, sfruttando ogni occasione per dimostrare di poter competere ad alti livelli.