Allegri recupera due titolari: buone notizie da Castel Volturno

Ultimissime calcio Napoli - Arrivano due buone notizie per il Napoli e il suo allenatore Massimiliano Allegri. Perché nelle ultime settimane sono stati diversi i giocatori non a disposizione dell'allenatore, ognuno per un motivo diverso tra affaticamenti e infortuni.

Ora però ci sono delle novità in vista della ripresa al campionato. Perché la lunga sosta è servita per permettere ad alcuni giocatori del Napoli di trovare la migliore forma fisica e ad altri di rimettersi a disposizione dopo un ko.

McTominay e Politano

Infortuni Napoli: Allegri recupera due giocatori

La prossima settimana torneranno un po' tutti dalle Nazionali al Training Center di Castel Volturno, dove stamattina è in programma l'allenamento congiunto contro l'Avellino. Poi sarà tempo di preparare la prossima partita di campionato Napoli-Frosinone e arrivano due buone notizie per l'allenatore: Allegri recupererà Meret e Politano.

Come riportato da Repubblica, entrambi non sono stati al meglio in queste ultime settimane, ma ora possono tornare a completa disposizione. Allegri è pronto a puntare sia su Meret che Politano.

Per quanto riguarda le condizioni di McTominay invece bisogna ancora attendere. Manca l'idoneità sportiva che nei prossimi giorni potrebbe arrivare, poi sarà lo stesso Allegri a prendere una decisione già per Napoli-Frosinone.