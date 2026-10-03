Dumfries: "Il Napoli di Spalletti era incredibile, la squadra più forte mai affrontata in Serie A"

Denzel Dumfries, ex giocatore dell'Inter oggi al Real Madrid, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano Libero. Tra le altre cose, gli hanno chiesto di indicare la squadra più forte affrontata nel campionato di Serie A durante gli anni in cui ha vestito la maglia nerazzurra.

Dumfries non ha avuto dubbi nell'indicare il Napoli: "Il Napoli dell’anno dello scudetto con Kvaratskhelia, Zielinski e Spalletti allenatore. Quella squadra era fantastica. Il Napoli giocava in maniera incredibile".

Sullo scudetto di quest'anno, però, Dumfries scommette sull'Inter: "È la più forte".