Jorge Jesus: "La spinta di Hojlund? È ancora un ragazzino, forse non gli vado a genio"
Il CT portoghese Jorge Jesus risponde ad Hojlund dopo la spinta in Danimarca-Portogallo
Non sono mancati i momenti di grande tensione al termine del match di UEFA Nations League tra Danimarca e Portogallo, conclusosi con la vittoria per 4-2 degli ospiti. Nonostante il gol messo a segno, il clima caldo della partita si è trascinato ben oltre il novantesimo minuto, vedendo protagonista l'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund.
Hojlund a muso duro con Jorge Jesus
Al triplice fischio finale, il commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus si è avvicinato al centravanti azzurro provando a rivolgergli alcune pacche amichevoli sul petto. Un gesto che Hojlund non ha affatto gradito: visibilmente nervoso per il risultato e per l'andamento della gara, l'attaccante ha reagito immediatamente allontanando con decisione il braccio del tecnico portoghese, spingendolo via e affrontandolo a muso duro prima di rivolgergli qualche parola di stizza.
In conferenza stampa a fine partita, il CT Jorge Jesus ha commentato l'episodio con i giornalisti:
"Non so cosa l’abbia spinto a farlo. Forse non gli vado a genio per qualche motivo. È ancora un ragazzino, e non ho alcuna intenzione di arrabbiarmi. Io faccio solo il mio lavoro, sempre. Il calcio può essere emotivo. A volte i giocatori reagiscono nella concitazione del momento, e bisogna capirlo. Non ne farò una storia grossa. Per me, è finita. Lo rispetto, e mi aspetto lo stesso rispetto da lui. Andiamo avanti. Ci sono cose più importanti di un singolo episodio"