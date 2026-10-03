Cammaroto: "Lucca e Lang verranno ceduti a gennaio: Conte lo aveva capito"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

"E’ un bene che ci sia Mancini sulla panchina della Nazionale italiana. Ci sono profili migliori rispetto a quelli che si erano pensati. E' una farsa fare fuori Malagò perché non aveva una tessera, è assurdo. Giovani? Bisogna assolutamente guardare alle serie cadette. Penso a Moreno Torricelli e Schillaci. I nomi ci sono, è inutile cercare giocatori esteri che non fanno la differenza. Mi auguro che già da gennaio il Napoli trovi giocatori forti. Anche all’estero, ma va svecchiata la squadra altrimenti la macchina si ferma. Mancano ancora 3 chilometri, dopodiché a gennaio si arriva al casello, dove arriveranno Lucca e Lang. Devo dire, però, che l’ex Udinese non ha mai fatto polemica. Lang dovrebbe avere rispetto per l’allenatore e per la società. Lo aveva capito Conte e lo ha capito Allegri. Il livornese prova a investire sul suo capitale, ma non può aspettare troppo. Ha anche Alisson. Al 99% ci sarà, con un prestito con diritto di riscatto, una cessione di Lang. Altrimenti, se cambia atteggiamento, si può cambiare rotta.