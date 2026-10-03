Barigelli: "Juventus solo da Champions, il Napoli farà più fatica, ADL tiene all'Europa"

Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato ai microfoni di TMW il momento delle principali squadre di Serie A. Dal possibile duello per lo Scudetto alle prospettive europee di Napoli e Juventus, il giornalista ha delineato il quadro del campionato direttamente dal Festival di Trento.

Napoli e Juventus, il punto di Barigelli

Per Barigelli, la Roma ha iniziato molto bene la stagione grazie alla qualità della rosa e alla presenza di un allenatore di livello. L'Inter, invece, resta la formazione indicata come riferimento per la corsa al titolo: "Per lo Scudetto direi che la Roma è partita benissimo, ha un grande allenatore e una rosa di livello. L'Inter è la squadra da battere, mi auguro che sia un campionato divertente e che restituisca al pubblico la voglia di vedere il calcio. Credo che questo sia il vero obiettivo".

Sul Napoli, il direttore della Gazzetta prevede una stagione potenzialmente più complicata rispetto alle precedenti. Tra una rosa con diversi giocatori avanti con gli anni e alcune situazioni contrattuali da gestire, potrebbe essere un'annata di transizione. Barigelli ha però sottolineato la qualità dell'organico e l'esperienza dell'allenatore, con la Champions League tra le priorità: "Gli ottavi sarebbero un traguardo a cui De Laurentiis tiene molto".

Diverso il discorso per la Juventus, che secondo Barigelli può concentrarsi soprattutto sulla Champions: "Al momento sì". Il giornalista ritiene invece difficile una corsa allo Scudetto nella stagione in corso, pur vedendo maggiori possibilità per il futuro.