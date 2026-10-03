Bari, De Laurentiis pronto alla battaglia legale per lo Stadio San Nicola!

Aurelio De Laurentiis pronto a dare battaglia per lo Stadio San Nicola. Se a Napoli il progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona procede a gonfie vele, pur senza la diretta partecipazione della SSC Napoli, le cose a Bari stanno diversamente.

Stadio San Nicola di Bari, De Laurentiis pronto alla battaglia legale

Lo spiega oggi l'edizione barese del Corriere della Sera, secondo cui la famiglia De Laurentiis nelle scorse ore ha fatto accesso a tutti gli atti comunali per una possibile azione e battaglia legale sulla gestione dell'impianto sportivo. L'obiettivo è vederci chiaro sulla proposta di riqualificazione avanzata dall'imprenditore americano Gregory Caughn, che è riuscito a coinvolgere anche l'architetto Renzo Piano su un progetto di ristrutturazione totale che strizza l'occhio anche a UEFA e FIGC in vista degli Europei 2032.

Il punto - per la società di De Laurentiis - è che un progetto privato di riqualificazione rappresenterebbe un totale cambio di marcia rispetto alla attuale concessione pubblica. "Basti pensare al diverso canone mensile che verrebbe applicato con l’ingresso dei privati e con uno stadio molto più moderno", spiega il Corriere della Sera.

L'eventuale riqualificazione metterebbe in discussione anche la modalità di gestione dello stadio, sulla quale pende ancora un bando quinquennale di gestione al quale ha partecipato solo la SSC Bari, prima che la questione venisse congelata dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la famiglia De Laurentiis.