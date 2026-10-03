Ciclo terribile per il Napoli: 9 partite in 29 giorni, Allegri concede il week-end libero
Tour de force per il Napoli, lunedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti
Ultime notizie Napoli. Si è tenuto ieri l'ultimo allenamento della settimana, con Massimiliano Allegri che ha guidato il gruppo in una seduta congiunta con l'Avellino, con tanto di partitella terminata con il risultato di 0-2 in favore della squadra irpina.
Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, la squadra non si allenerà né oggi né domani. L'allentore ha deciso infatti di concedere il weekend libero al gruppo, per permettere ai suoi di riposare in vista del tour de force che li attende. Sabato prossimo il Napoli ospiterà il Frosinone allo stadio Maradona per la ripresa del campionato e sarà la prima di 9 partite di seguito in 29 giorni, praticamente una ogni tre giorni.
- 10 ottobre, Napoli-Frosinone
- 13 ottobre, Villarreal-Napoli
- 17 ottobre, Venezia-Napoli
- 20 ottobre, Napoli-Bodo/Glimt
- 24 ottobre, Napoli-Roma
- 28 ottobre, Monza-Napoli
- 1 novembre, Juventus-Napoli
- 4 novembre, Porto-Napoli
- 8 novembre, Napoli-Lazio
La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio, quando a Castel Volturno rientreranno anche i calciatori attualmente impegnati con le rispettive Nazionali. Allegri conta di recuperare anche i vari giocatori infortunati, in primis Meret, Spinazzola e Giovane. La Repubblica parla di un "ciclo terribile all'orizzonte" e certamente il Napoli avrà bisogno di tutto l’organico per cambiare marcia e recuperare terreno in classifica.