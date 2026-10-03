Ciclo terribile per il Napoli: 9 partite in 29 giorni, Allegri concede il week-end libero

Ultime notizie Napoli. Si è tenuto ieri l'ultimo allenamento della settimana, con Massimiliano Allegri che ha guidato il gruppo in una seduta congiunta con l'Avellino, con tanto di partitella terminata con il risultato di 0-2 in favore della squadra irpina.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, la squadra non si allenerà né oggi né domani. L'allentore ha deciso infatti di concedere il weekend libero al gruppo, per permettere ai suoi di riposare in vista del tour de force che li attende. Sabato prossimo il Napoli ospiterà il Frosinone allo stadio Maradona per la ripresa del campionato e sarà la prima di 9 partite di seguito in 29 giorni, praticamente una ogni tre giorni.

10 ottobre, Napoli-Frosinone

13 ottobre, Villarreal-Napoli

17 ottobre, Venezia-Napoli

20 ottobre, Napoli-Bodo/Glimt

24 ottobre, Napoli-Roma

28 ottobre, Monza-Napoli

1 novembre, Juventus-Napoli

4 novembre, Porto-Napoli

8 novembre, Napoli-Lazio

La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì pomeriggio, quando a Castel Volturno rientreranno anche i calciatori attualmente impegnati con le rispettive Nazionali. Allegri conta di recuperare anche i vari giocatori infortunati, in primis Meret, Spinazzola e Giovane. La Repubblica parla di un "ciclo terribile all'orizzonte" e certamente il Napoli avrà bisogno di tutto l’organico per cambiare marcia e recuperare terreno in classifica.