Belgio-Turchia 2-0, doppietta da urlo per De Bruyne contro Montella! | FOTO
Nazionali 22:14
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Kevin De Bruyne a segno due volte contro la Turchia con il suo Belgio
Notizie Napoli - Kevin De Bruyne si sblocca con il Belgio! Il numero 11 del Napoli ha siglato una super doppietta contro la Turchia di Montella. La prima rete è arrivata sfruttando l'assist di Lukebakio e involandosi verso la porta avversaria segnando poi con un tiro preciso dal limite dell'area di rigore. Il fantasista ha segnato al 10° minuto.
La rete del 2-0 è arrivata invece intorno al 60° minuto, con un tiro a giro scagliato poco dopo la lunetta esterna all'area di rigore. Una vera perla per KDB!
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