De Bruyne incanta in Belgio-Turchia: doppietta da urlo, è il migliore in campo! | GRAFICO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Statistiche De Bruyne in Belgio-Turchia di Nations League

Ultime notizie Napoli - Kevin De Bruyne strappa applausi! Il centrocampista della SSC Napoli è stato il migliore in campo durante la partita Belgio-Turchia 3-0 di Nations League conclusa poco fa. L'azzurro, non a caso, ha conquistato anche la votazione più alta della partita sul portale Sofascore che l'ha insignito del titolo di mvp del match.

Non solo una doppietta, ma anche numeri e dati che gli sono valsi una super prestazione contro la squadra di Vincenzo Montella

Statistiche De Bruyne in Belgio-Turchia di Nations League

Statistiche De Bruyne in Belgio-Turchia

Di seguito le sue statistiche:

  • 82 minuti in campo;
  • 2 gol;
  • 4 tiri;
  • 3 tiri in porta;
  • 1 tiro respinto;
  • 68 tocchi;
  • 1/1 dribbling riuscito;
  • 1/2 contrasti vinti;
  • 1 intercetto;
  • 3 contributi difensivi;
  • 9 recuperi;
  • 4/9 duelli vinti.
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