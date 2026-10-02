De Bruyne incanta in Belgio-Turchia: doppietta da urlo, è il migliore in campo! | GRAFICO
Nazionali 22:58
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Statistiche De Bruyne in Belgio-Turchia di Nations League
Ultime notizie Napoli - Kevin De Bruyne strappa applausi! Il centrocampista della SSC Napoli è stato il migliore in campo durante la partita Belgio-Turchia 3-0 di Nations League conclusa poco fa. L'azzurro, non a caso, ha conquistato anche la votazione più alta della partita sul portale Sofascore che l'ha insignito del titolo di mvp del match.
Non solo una doppietta, ma anche numeri e dati che gli sono valsi una super prestazione contro la squadra di Vincenzo Montella.
Statistiche De Bruyne in Belgio-Turchia
Di seguito le sue statistiche:
- 82 minuti in campo;
- 2 gol;
- 4 tiri;
- 3 tiri in porta;
- 1 tiro respinto;
- 68 tocchi;
- 1/1 dribbling riuscito;
- 1/2 contrasti vinti;
- 1 intercetto;
- 3 contributi difensivi;
- 9 recuperi;
- 4/9 duelli vinti.
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