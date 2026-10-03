"È incredibile!": avete visto cosa ha detto Lele Adani su De Bruyne?

Ultime notizie Napoli - Lele Adani ha commentato la super partita di Kevin De Bruyne. Il centrocampista della SSC Napoli ha messo a segno un'incredibile doppietta nella partita Belgio-Turchia 3-0.

Intervenuto ai microfoni della Rai, Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Una nuova giovinezza per De Bruyne? Questo è quando sai giocare a calcio e ti diverti, soffermiamoci su questo perché così tutto si incastra. De Bruyne fa calcio da tutta la vita, in un contesto che funziona segna e fa segnare, poi corre perché si procura tutto. È incredibile, davvero".