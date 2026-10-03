Allegri ha cambiato modulo: Napoli con la difesa a 3 contro l'Avellino, ecco chi ha giocato

Il Napoli ha disputato ieri una partitella in allenamento contro l'Avellino, squadra di Serie B che è stata ospitata a Castel Volturno per una seduta congiunta durante la quale l'allenatore Massimiliano Allegri ha avuto modo di fare alcune sperimentazioni tattiche in vista della ripresa del campionato.

Napoli con la difesa a tre

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, la principale novità ha riguardato il modulo e in particolare l'assetto difensivo: come anticipato nei giorni scorsi, Allegri ha deciso di passare alla difesa a tre e ieri mattina ha avuto modo di mettere in pratica la nuova linea difensiva, pur facendo a meno dei calciatori impegnati in Nazionale.

Per la prima volta si è visto un Napoli schierato con tre difensori centrali: contro l'Avellino sono stati schierati Beukema, Rrahmani e Badiashile e con ogni probabilità il Napoli giocherà con la difesa a tre anche contro il Frosinone, sabato allo stadio Maradona. La Repubblica però precisa che non saranno loro i tre titolari designati, bensì Rafa Marin (centro-sinistra), Rrahmani (al centro) e Di Lorenzo (centro-destra), tutti e tre più avanti nelle gerarchie dell'allenatore.

Nelle idee di Allegri, questo nuovo assetto tattico consentirà al Napoli di essere più compatto in fase passiva e capace di assistere al meglio Rasmus Hojlund, fin qui apparso un po' troppo solo lì davanti.