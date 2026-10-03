Portogallo-CR7, si prova a ricomporre: la Federazione vuole fissare un vertice a settimana prossima

Il caso Cristiano Ronaldo-Portogallo non è ancora arrivato ai titoli di coda. Dopo le tensioni delle ultime settimane, la Federazione portoghese starebbe cercando una soluzione per evitare una rottura definitiva con il capitano e provare a ricomporre il rapporto anche con il commissario tecnico Jorge Jesus.

Ronaldo-Portogallo, la Federazione prepara l'incontro

Secondo quanto riferito da Marca, la FPF avrebbe intenzione di organizzare un incontro con Cristiano Ronaldo nel corso della prossima settimana. L'obiettivo sarebbe quello di abbassare i toni e trovare un punto d'incontro dopo le recenti frizioni.

Al centro della vicenda c'è anche il rapporto tra Ronaldo e Jorge Jesus. Il fuoriclasse dell'Al Nassr avrebbe contestato al commissario tecnico la decisione di non schierarlo dopo il riscaldamento effettuato a bordo campo nella sfida contro la Norvegia.

Lo stesso Jesus e il presidente della Federazione, Proença, avevano provato a raggiungere Ronaldo all'aeroporto di Copenaghen per un confronto diretto, ma il tentativo non aveva portato alla ricomposizione della frattura.

Nel frattempo, il botta e risposta tra il giocatore, il presidente e il ct ha alimentato ulteriormente le tensioni. Prima di partire per la Spagna, Ronaldo aveva lasciato un messaggio destinato a far discutere: "A tempo debito, dirò a tutti i portoghesi la verità sui motivi che mi hanno spinto a lasciare la nazionale alla quale mi sono sempre dedicato".

Ora la Federazione vuole quindi provare a ricucire con Ronaldo e accompagnare il campione verso un'eventuale uscita dalla nazionale nel modo più sereno possibile. Il vertice della prossima settimana potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per capire quale sarà il futuro di CR7 con il Portogallo.