Debutto da applausi per Vergara con l'Italia: che grinta per il centrocampista del Napoli! | GRAFICO
Statistiche Vergara in Francia-Italia
Ultime notizie Napoli - Debutto da applausi per Antonio Vergara con la maglia della Nazionale italiana. Il centrocampista della SSC Napoli ha esordito l'Italia dei grandi del commissario tecnico Roberto Mancini nella partita Francia-Italia di Nations League.
Esordio Vergara in Francia-Italia: le statistiche
Il portale Sofascore premia la prima uscita di Vergara con la Nazionale italiana con una votazione pari a 6.9. Niente male per il giocatore azzurro che ha avuto un impatto decisamente positivo sul match dal momento del suo ingresso in campo al minuto 62. Il gol di Alessandro Bastoni, infatti, arriva subito dopo un suo coraggioso corpo a corpo con Upamecano: il giocatore della Francia riesce a vincere il duello, ma il conseguente pressing degli azzurri porta alla rete dell'1-1 messo a segno dal difensore dell'Inter.
Di seguito le statistiche di Vergara in Francia-Italia:
- 31 minuti in campo;
- 1/2 cross riusciti;
- 8/10 passaggi riusciti;
- 19 tocchi;
- 1/1 dribbling riusciti;
- 2 contributi difensivi;
- 1 pallone intercettato;
- 5 recuperi;
- 2/9 duelli vinti;
- 3 falli.