Cammaroto: "Nel mirino del Napoli c'è Zirkzee: a gennaio altre due operazioni"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

A gennaio verranno fatte 2-3 operazioni. Oltre all’attaccante, il Napoli deve svecchiare a centrocampo. Serve energia e qualità. Anguissa, a questo punto, va via. Lobotka è in scadenza. E’ stato il migliore anche in questo inizio di stagione, a dispetto della carta d’identità, è un fuoriclasse. De Bruyne non verrà confermato. Escono due nomi importanti a centrocampo, si cerca un giovane. Arrivano conferme per la pista Mamadou Coulibaly. E’ più di un’idea. Arriverà sicuramente l’attaccante, ci sono più idee. Nel mirino c’è Joshua Zirkzee, può tornare di attualità il suo nome. Il Manchester United pretendeva l’obbligo di riscatto, ora potrebbe chiedere la formula del diritto.