Marchisio: "Juventus? La nostalgia per Conte c’è sempre stata e sempre ci sarà! Sono molto legato a lui, era così anche ai tempi di Allegri"

Ultime notizie Serie A - Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, parla alla Gazzetta dello Sport.

Dopo la pausa per le nazionali, comincerà la vera stagione. Cosa si aspetta dalla Juventus?

«Continuità, in campo e fuori. Quella che è mancata negli ultimi anni a tutti i livelli, con cambi in panchina e in società. Adesso va data fiducia a Carnevali, Massara e Ottolini. A Spalletti è già stata rinnovata, è alla seconda stagione a Torino».

A una parte di tifosi bianconeri è bastata la prima sconfitta, quella col Sassuolo, per manifestare la nostalgia per Conte. Se lo aspettava così presto?

«La nostalgia per Antonio, a cui anche io sono molto legato, c’è sempre stata e sempre ci sarà. Era così ai tempi di Allegri e anche negli anni successivi. Conte è Conte per la Juve. Però serve continuità e quindi io dò ancora fiducia a Spalletti. Gli infortuni, a partire da quello di Yildiz, sono stati pesanti. Ma la Juve non deve mai cercare scuse, mi aspetto che dalla ripresa a Natale possa lottare per le prime posizioni. E poi spero in un’Europa League da protagonista. La Juventus deve puntare a vincere ogni competizione e la Coppa non va snobbata. Non solleviamo un trofeo da trent’anni in Europa. Basta, no?».