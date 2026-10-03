Cammaroto: "Attenzione a Chiesa, a gennaio verrà proposto al Napoli e altri tre club"

EMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

Ci sono delle operazioni da fare per rilanciare Buongiorno e inserire forze fresche. Io mi sarei tenuto Rao al posto di Lang. Il Napoli avrebbe avuto un azzurro a costo zero. Attenzione, verrà riproposto al Napoli per l’ennesima volta (penso sia la quinta o la sesta) Federico Chiesa. Verrà proposto anche all’Atalanta, all’Inter e alla Lazio. Gennaio è la sua ultima occasione, l’attaccante del Liverpool rischia di sparire dai radar".