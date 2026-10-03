Rientro McTominay, è l'ora della verità: martedì può ricevere l'idoneità sportiva! Allegri lo convoca per il Frosinone?

Ultime notizie Napoli - Per Scott McTominay è partito il conto alla rovescia. Dopo l'intervento di ablazione, il centrocampista della SSC Napoli attende l'idoneità sportiva. Nel frattempo è tornato a calcare i campi del Training Center di Castel Volturno per scaldare i motori in vista dei prossimi impegni.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione a proposito del possibile ritorno in gruppo per McTominay:

"La data da cerchiare in rosso sul calendario è martedì 6 ottobre. Sarà quello il momento della verità per Scott McTominay, il giorno in cui la prudenza medica lascerà il campo al verdetto decisivo. Lo scozzese si sottoporrà al test d’idoneità sportiva, il passaggio formale e sostanziale per ottenere il semaforo verde dopo l’intervento di ablazione effettuato lo scorso 8 settembre in Inghilterra. Soltanto in caso di esito positivo il centrocampista potrà riaggregarsi al gruppo e consentire a Max Allegri di valutare un’eventuale convocazione per la sfida di campionato contro il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre al Maradona".